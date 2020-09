ADL positivo, Roma irritata: in campionato deferita dopo la denuncia del Napoli

Nuovi screzi tra Roma e Napoli, dopo la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro al Coronavirus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la società capitolina sarebbe infatti irritata per l'accaduto, col CEO Fienga in autoisolamento e che avrebbe fatto trapelare del disappunto per l'imprudenza di ADL. Una vicenda che ribalta per certi versi i ruoli rispetto alla sfida di campionato, quando il Napoli aveva denunciato la Roma per il mancato rispetto del protocollo anti-Covid al San Paolo.