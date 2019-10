ADL rincara la dose su Mertens: "La bandiera non la abbracci per denaro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista a Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare anche di Dries Mertens. "Mi ha dato la soddisfazione e l’impressione di essere un uomo intelligente. Quando parlo con lui non mi annoio, è veramente un ragazzo in gamba. Bisogna capire lui cosa vuol fare, se vuole rimanere. Parleremo. La bandiera del Napoli la devi amare, non la puoi abbracciare solo per denaro o scherzo. Il Napoli è come una bellissima donna: va amata".