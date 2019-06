© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, ha parlato della trattativa per James Rodriguez, spiegando di essere già pronto a virare su altro se non dovesse trovare l'accordo con il Real Madrid: "Se non dovesse andare in porto questa pista che stiamo elaborando con l'agente ed amico Jorge Mendes, si passerà con Mino Raiola a parlare di Lozano. Sento sempre dire 'Li prendiamo tutti e due', ma non esageriamo. Non posso prendere due così per non farli giocare, anche perché abbiamo i nostri giocatori in rosa da tutelare. Abbiamo Milik che è straordinario, abbiamo Mertens che è straordinario, abbiamo Younes che è straordinario. Ho sempre detto che prima di tutto dobbiamo vendere e poi comprare, ora siamo solo in una fase di studio del mercato, poi dal 1° luglio bisognerà essere più decisi e fermi nelle trattative. Tutto ciò avverrà però solo dopo aver venduto tutto quello che non è utile alla causa di Ancelotti".

