ADL sostiene che spendere con gli stadi vuoti è una stronzata, dopo Osimhen. Napoli al primo giorno

Oggi era il primo giorno di scuola non solo della Juventus, ma anche del nuovo Napoli di Gennaro Gattuso. Così nel ritiro ci sono anche alcuni volti nuovi come quelli Osimhen e Rrahmani, ultimi arrivati in casa azzurra. E sul mercato c'è la solita questione che tiene banco, cioè Koulibaly che potrebbe finire al Manchester City in cambio di una cifra intorno agli ottanta milioni, ma non è l'unico. Anche per Demme verranno ascoltare tutte le proposte.

Poi c'è stato lo show pirotecnico del presidente De Laurentiis, che ha parlato di tutti i temi possibili, dicendo che è una stronzata spendere con gli stadi chiusi, al netto dell'investimento per Osimhen da circa 70 milioni fatto in apertura di mercato. Il presidente ha seguito l'allenamento dalla panchina nel primo giorno di ritiro a Castel di Sangro.