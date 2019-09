© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prende la parola Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito alle recenti critiche sulla campagna abbonamenti che ha ottenuto scarsi risulta in chiave azzurra: "Dai giornali leggo che avremmo pochi abbonati - afferma a SkySport -, ma abbiamo fatto il 150% in più rispetto a due stagioni fa e la campagna è ancora aperta. Tutto questo grazie allo sconto del 40% che ho voluto io, perché è importante che i tifosi imparino a sostenere la squadra sempre, non soltanto in quelle 4-5 partite fondamentali".