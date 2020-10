Adorante e la coronazione di un sogno. Primo gol fra i professionisti con la maglia del suo Parma

vedi letture

Schierato titolare questa sera in un Parma con tanti giovani in campo (da Karamoh a Cypren passando per Sohm, Ricci, Balogh e Nicolussi Cavglia) Andrea Adorante, centravanti classe 2000, ha trovato la prima gioia con la maglia crociata dei grandi. Nato e cresciuto nel Parma il giocatore nel 2015 si trasferì all’Inter dove si mise in luce con le squadre giovanili conquistando anche qualche chiamata in prima squadra pur senza mai esordire. Un talento frenato da qualche infortunio di troppo e che nell’estate del 2019 decide di tornare a casa esordendo nel dicembre dello stesso anno in Coppa Italia contro il Frosinone, ma dovendo aspettare fino a un mese fa per calcare i campi della Serie A. Questa sera, schierato titolare, il momento tanto atteso dal ragazzo cresciuto con la maglia gialloblù addosso: il primo gol fra i professionisti a coronamento di un cammino iniziato da bambino e che ha ancora tante tappe davanti da percorrere.