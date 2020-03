Adrian alla Karius: l'Atletico Madrid accorcia le distanze al 97' ma è virtualmente avanti

Papera di Adrian, portiere spagnolo del Liverpool, che stecca il rinvio che finisce sui piedi dei giocatori dell'Atletico Madrid. Al 97' ne approfitta il figlio d'arte Marcos Llorente, che lo trafigge con un destro da fuori peraltro non imparabile. E' 2-1 per il Liverpool ma per adesso i Colchoneros sono ai quarti in virtù dei gol fatti fuori casa.