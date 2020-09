Adrien Silva sì, anzi no e le trattative in uscita. Cosa ha fatto la Sampdoria questa settimana

La Sampdoria continua a muoversi con attenzione e oculatezza sul mercato. La settimana che si sta per chiudere ha visto l'avvicinamento ad Adrien Silva, ma quando tutto sembrava far immaginare la fumata bianca, ecco il rallentamento. Le trattative per vanno avanti e nei prossimi giorni potrebbero arrivare gli ultimi colpi da regalare a Ranieri.

Un mediano e un attaccante - A inizio settimana era stato il presidente Ferrero a dare indicazioni per quel che riguarda il mercato, indicando queste due necessità. Per il centrocampo il nome forte era e resta Adrien Silva. Il portoghese è il preferito di Ranieri, come detto nei giorni scorsi era ad un passo poi l'inserimento del Genoa ha fatto rallentare l'operazione. Sull'attaccante, invece, al momento non sono da segnalare passi in avanti.

Priorità alle uscite - Anche perché la Samp, come diverse altre società, per comprare deve prima cedere. Quindi negli ultimi giorni gli uomini mercato biancocelesti hanno portato avanti i contatti per le uscite: Gaston Ramirez può partire con qualcosa meno di 5 milioni di euro. Colley continua ad avere molto mercato in Premier League ma ancora non è arrivata l'offerta giusta. Jeison Murillo vorrebbe tornare al Celta Vigo, ma i galiziani ancora non hanno raggiunto le richieste della Samp nonostante i contatti continui e costanti.