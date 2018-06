“Ce ne andiamo al Mondiale”, la hit azzurra nella notte di Firenze

© foto di www.imagephotoagency.it

Al triplice fischio dell'arbitro il Franchi di Firenze si è riempito delle note ormai celeberrime di Seven Nations Army dei White Stripes, vero e proprio inno non ufficiale del trionfo azzurro ai Mondiali del 2006, sotto una nuova veste, con nuove parole dove al “popopopopò” le ragazze della Nazionale di Milena Bertolini hanno sostituito un chiaro e semplice “ce ne andiamo al Mondiale”. Un coro, una vera e propria hit, a cui si sono uniti i 6500 presenti allo stadio e che è stato il leit motive della lunga notte di festeggiamenti: cantata in campo, negli spogliatoi, in conferenza stampa con l'invasione delle ragazze mentre il ct, il suo staff, ma anche Roberto Fabbricini e Michele Uva, parlavano alla stampa. E poi ancora nei festeggiamenti post gara e stamani, come testimoniano i video suoi social (Instagram in particolare) al rientro delle ragazze verso le proprie città d'appartenenza. Dal trionfo di Berlino alla notte di Firenze, 12 anni dopo, le note sono sempre le stesse.