Affare De Vrij, Lazio raggirata da un hacker? Truffa da 2 mln di euro

Truffa da 2 milioni di euro ai danni della Lazio per l'acquisto del cartellino del centrale Stefan De Vrij. Lo scrive il quotidiano Il Tempo oggi in edicola, che entra nel dettaglio del fascicolo aperto dal pm Edmondo De Gregorio per truffa ed accesso abusivo al sistema informatico.

La vicenda è relativa al trasferimento dal Feyenoord alla Lazio del difensore olandese, calciatore che s'è trasferito nella Capitale nel 2014 per otto milioni di euro. L’inchiesta della magistratura fa riferimento all’ultima tranche, il saldo da due milioni.

Poco prima del bonifico arriva una mail da Rotterdam al club biancoceleste in cui si indica un nuovo iban, intestato alla stessa banca olandese, su cui inviare l’ultima parte del pagamento. La Lazio esegue il bonifico sul nuovo conto corrente indicato dagli olandesi. L’indomani, però, accade l’imponderabile. Il Feyenoord comunica a Lotito di non aver ricevuto i 2 milioni. La Lazio replica sostenendo di averli pagati così come indicato nella mail. Da Rotterdam ribattono precisando di non aver mai comunicato nuove coordinate bancarie. Cala il gelo, perché nel frattempo i soldi inviati spariscono dal conto della banca olandese e immediatamente i legali di Lotito denunciano l’episodio.

Adesso il Feyenoord pretende il saldo e per questo, oltre all'arbitrato di Nyon, sarà importante anche l’esito dell’inchiesta romana. Le ipotesi sono due. La prima: all’interno del club olandese qualche talpa avrebbe comunicato a terzi l’imminente pagamento della Lazio in favore della società di Rotterdam. Una soffiata che avrebbe permesso di inviare la mail, dall’account ufficiale del Feyenoord con le nuove coordinate. L’altra possibilità potrebbe ricondurre ad un hacker capace prima di intercettare le comunicazioni tra le due squadre e poi di inserirsi e trasmettere una mail con le coordinate del nuovo conto. L’avvocato di Lotito Gian Michele Gentile precisa che: “La Lazio ha pagato, il punto è questo. Se il creditore ha un cavallo di Troia al suo interno è un suo problema”.