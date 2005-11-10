Il Milan è determinato, Gerry Cardinale avvalla l'investimento oneroso: a gennaio ci sarà l'all-in per assicurarsi Endrick. La Roma potrebbe non reggere il peso delle pretese del Real Madrid per lasciar andare il brasiliano di 20 anni, al contrario del club rossonero invece più che mai convinto a strappare il "sì" dei giganti spagnoli.

All'inizio di tutto

Finora Florentino Perez, presidente dei blancos, non è mai stato propenso all'idea di liberare il giocatore prelevato nell'estate del 2024 per 47,5 milioni di euro più bonus. A maggior ragione quando José Mourinho, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa è parso piuttosto categorico: "Non c’è nessun giocatore che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessuno sul mercato, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al caos. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato perché non le voglio".

La strategia vincente

Allora cos'è cambiato? La decisione del Milan di affondare il colpo a ogni costo. Infatti il club rossonero sarebbe disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro e l'opzione di recompra favorevole al Real Madrid pur di convincere Florentino Perez. Solamente a queste condizioni - in particolare la clausola di riacquisto -, i rossoneri potrebbero anche vincere il braccio i ferro con i blancos, che non perderebbero il controllo di Endrick con una formula similare all'affare Nico Paz-Como. La Roma finirebbe per essere tagliata fuori: non riuscirebbe a raggiungere certe cifre. Invece Cardinale sarebbe pronto a chiudere il colpo stellare a gennaio, per lanciare un segnale forte: il Diavolo sarebbe nuova pretendente per lo Scudetto. Ruben Amorim riceverebbe in dono un giocatore destinato a un futuro luminoso, già con 26 presenze nel Brasile e 5 gol.