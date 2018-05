Affari di giornata: Roma pigliatutto, rebus Icardi

Fonte: Sportitalia

Altra giornata di contatti costanti che vanno a contraddistinguere una sessione di mercato in pieno divenire. Si parte dall’asse tra Roma e Atalanta che ha come obiettivo dichiarato dei giallorossi quello di regalare Cristante a Di Francesco per la prossima stagione. Una situazione che va ad influenzare anche le uscite dei giallorossi, con uno tra Strootman e Nainggolan in uscita qualora l’affare dovesse andare in porto. Da tenere monitorata anche la situazione di Ilicic, incedibile per l’Atalanta ma pupillo assoluto di Monchi. In casa Inter le parole di Antonello riguardo alla situazione di Mauro Icardi, con l’attesa rispetto all’incontro risolutore per il rinnovo contrattuale che scioglierebbe di fatto le riserve sul futuro dell’argentino. Concorrenza di rilievo, infine, nella corsa a Badelj: oltre al Milan anche il Napoli potrebbe rientrare bello sprint.