Affari in corso: dal puzzle panchine ai colpi in prospettiva

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contatti partiti, proprio come la sessione di mercato in corso. I movimenti non mancano, anche in riferimento ad un puzzle delle panchine che è ancora da completare. I contatti tra il Cagliari e De Zerbi, per esempio, non hanno prodotto i risultati sperati da Giulini, ed allora l’ex tecnico del Benevento resta in pole position per il futuro di un Sassuolo che non scarta l’ipotesi Nicola come alternativa plausibile. In casa Bologna resta la candidatura di Inzaghi come successore di Donadoni, nonostante le sempre presenti voci che coinvolgono il tecnico della Spal Semplici. Per i sardi, di conseguenza, si fa largo il nome di Rolando Maran reduce dall’esonero dell’ultima parte di stagione a Verona sponda Chievo. Molto attiva sui due fronti anche la Sampdoria: da una parte c’è il concreto interesse dell’Arsenal nei confronti di quel Torreira che sembra destinato a proseguire lontano dall’Italia la sua carriera nonostante le voci che hanno contraddistinto l’ultima stagione, dall’altro attenzione al profilo di Kouame come prossima intuizione a tinte blucerchiate per la fase avanzata. I contatti per il gioiello del Cittadella sono molto concreti. Consumato del tutto, infine, l’addio di Badelj alla Fiorentina: il croato in scadenza di contratto resta sempre in orbita Milan, proprio come recita il suo nome di battesimo…