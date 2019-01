Un divorzio imminente. La storia tra Mesut Ozil e l’Arsenal sembra essere giunta al suo capolinea, nonostante i quadri economici di una cessione siano ancora lontani dall’essere raggiunti. Ed allora, in mancanza di offerte concrete, ecco che subentra l’idea di un prestito: scenario ideale per saggiare l’adattabilità dell’ex Real Madrid ad una nuova realtà e per risolvere un problema che il tecnico dei Gunners Emery sembra avere difficoltà nel gestire senza chiamare in causa esclusioni fragorose come quelle delle ultime settimane. Le idee italiane non mancano, così come gli scenari alternativi in giro per l’Europa. Di certo per Ozil l’esperienza all’Emirates è ormai giunta al capolinea.