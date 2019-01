Affari per giugno: Modric corre verso l'Inter, Perez punta Eriksen

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola si fa il punto sul futuro di Luka Modric, regista del Real Madrid e Pallone d'Oro in carica. Legato al club campione d'Europa in carica da un contratto in scadenza nel 2020, il centrocampista croato difficilmente rinnoverà l'attuale accordo per trasferirsi all'Inter. E Florentino Perez? E' pronto a tuffarsi su Christian Eriksen, stella della Danimarca e del Tottenham di Pochettino.