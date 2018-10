Affari Sudamericani: la polemica Paquetà è solo l’ultima della serie

Europa-Sudamerica. Un’autostrada ricca di talento, certamente, ma che nelle curve più oscure nasconde anche delle zone d’ombra che, se opportunamente illuminate, rischiano di scoperchiare dei vasi di Pandora potenzialmente letali dal punto di vista economico. Non è un caso che le delibere dei massimi organi di controllo continentali e mondiali siano state spesso orientata a regolamentare la ripartizione monetaria di trasferimenti e commissioni su quest’asse, ma nonostante le accortezze e le prese di posizione, la cronaca recente è testimone eloquente di come il problema non sia stato debellato. Il trasferimento di Paquetà al Milan è stato oggetto di pesanti polemiche tra la precedente gestione dirigenziale del Flamenco e quella attuale, con il sospetto che buona parte della valutazione economica sia finita in tasche differenti rispetto a quelle delle casse del Mengao. Non è però questo l’unico caso che ha fatto discutere, a partire dalle controversie tutt’ora irrisolte tra Barcellona e Santos per il trasferimento di Neymar, costato ai blaugrana molto più della cifra resa ai tempi ufficiale, passando per l’ormai annosa questione delle TPO vietate espressamente dalla Fifa ma aggirate come nel caso del Deportivo Maldonado, proprietario ai tempi dell’argentino Calleri che imperversava nelle cronache di mercato per i suoi costanti accostamenti ai club di casa nostra. visti i risvolti della sua carriera, col senno di poi, forse è andata bene così…