Ag. Adorante: "È guarito. Siamo tornati a Parma perché è casa sua"

Dopo il suo ritorno in gol con la Primavera, di sabato scorso, Andrea Adorante si candida ad un ruolo da protagonista anche con la maglia della Prima Squadra. ParmaLive.com ha intervistato in esclusiva il suo agente, Antonio Gialloreto, il quale ha svelato qualche retroscena riguardante il suo trasferimento e i suoi obiettivi per la stagione:

Partiamo dal principio, com’è nata l’idea di riportarlo a Parma?

“L’idea è nata dalle due società: l’Inter aveva bisogno di fare plusvalenze con i giovani come successo negli ultimi anni per questioni di FFP. Ci hanno chiamato avvisandoci della volontà del Parma di riportarlo a casa, perché lui era già stato a Parma all’epoca del fallimento, dove era il miglior giocatore del settore giovanile. Abbiamo trovato subito l’accordo dato che il Parma ci ha prospettato una possibilità importante nella sua città, in una squadra di un certo blasone, in prima squadra”.

Sabato con la Primavera ha giocato tutta la partita ed è tornato al gol: fisicamente ha recuperato dall’infortunio?

“Grazie a Dio sabato ha fatto novanta minuti e ha anche segnato. Fisicamente ha recuperato, il ginocchio è guarito. Chiaramente quando si soffrono questi infortuni ci vuole del tempo per recuperare la condizione atletica, ci vuole minutaggio per acquisire la condizione fisica adeguata, soprattutto per la Serie A, perché un conto è giocare in Primavera e un altro in A. Il ragazzo deve ancora arrivare al 100% ma anche atleticamente si sta mettendo in forma e questo minutaggio in Primavera è utile in ottica prima squadra”.