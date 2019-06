Ag. Agoume: "Vicini a chiudere con l'Inter. Mancano solo piccoli dettagli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucien Agoume si avvicina a grandi passi all'Inter. Ad confermarlo è Djibril Niang, agente del centrocampista francese classe 2002, nel corso di una lunga intervista rilasciata nella giornata di ieri all'Est Republicain: "Il punto della situazione è molto semplice. Ora abbiamo un accordo con l'Inter; e il Sochaux ha "tra virgolette" un accordo sulle cifre per vendere Lucien. Quindi siamo vicini alla finalizzazione. L'unico piccolo dettaglio è come verranno pagati questi importi in modo che il club possa dare le migliori garanzie quando si recherà il 4 luglio al DNCG (l'organizzazione incaricata di sorvegliare i conti delle società francesi, ndr)".