© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ronal Rico, agente Kevin Andrés Agudelo, intervistato da FcInterNews parla così del suo assistito e del futuro che lo attende: "L’adattamento è stato importante anche nel poco tempo con il mister precedente. Con Motta ha trovato continuità, dimostrando a poco a poco la sua solidità. Adesso con il nuovo allenatore l’idea è di proseguire forte. Kevin è un giocatore cosciente del lavoro quotidiano da sostenere per arrivare a conseguire il 100%. Inter? Per adesso la nostra testa è al Genoa. L’obiettivo è quello di consolidarci col Grifone. Kevin è un atleta che può giocare in qualsiasi squadra, senza problemi”.