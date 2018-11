Ag. Allan: "E' felice al Napoli e non ha ricevuto chiamate da altri club"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista brasiliano Allan non ha alcuna intenzione di lasciare il Napoli. A dichiararlo, ai microfoni di 'Radio Marte', il suo procuratore Juan Arribas: “Lui è felice a Napoli e non ho ricevuto nessuna chiamata. Non so se qualcuno abbia chiamato il Napoli, ma ho un buon rapporto con la società e se qualcuno l’avesse chiamato, me lo avrebbe detto”, ha detto.