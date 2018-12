© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Agustín Almendra è il nome del giorno in casa Napoli. Il talentuoso centrocampista argentino, classe 2000, è finito nel mirino del club azzurro, che sarebbe molto vicino al suo acquisto per anticipare la folta concorrenza europea. I contatti tra i club ci sono stati e vanno avanti, ma Adrián Rouco, agente del calciatore, ha negato ai microfoni di Tuttonapoli un’imminente chiusura dell’affare: “Non c’è nulla di concreto. Il Boca, per ora, non vuole cederlo”.

In Italia l’affare sembra praticamente definito. “Che io sappia, sono solo indiscrezioni giornalistiche”.

Non ha ricevuto chiamate, quindi, da Boca o Napoli sulla trattativa? “No, non mi ha chiamato nessuno. A gennaio non si muoverà e non ci sono stati contatti con altri club”.