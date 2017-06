Ag. Badelj: "No contatti con la Lazio. Buone possibilità di lasciare Firenze"

© foto di Federico De Luca

Futuro lontano da Firenze per Milan Badelj. Lo assicura, o quasi, raggiunto da laziopress.it, Dejan Joksimovic, agente del centrocampista croato della Fiorentina: "Non ho avuto contatti con la Lazio. Posso dire che è ancora presto per parlare del futuro del mio assistito. Il contratto con la Fiorentina scade il prossimo anno, perciò credo che ci siano buone possibilità di lasciare Firenze in questa sessione estiva di calciomercato".