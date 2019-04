Ag. Bale: "Felicissimo al Real Madrid. Non pensa al ritorno in Inghilterra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha parlato all'emittente 'Cuatro' del futuro del gallese accostato nei giorni scorsi anche alla Juventus: "E' molto felice ed è un giocatore del Real Madrid, non sta assolutamente pensando ad un ritorno in Inghilterra, anche se non posso prevedere il futuro. Ripeto, lui è molto felice al Real Madrid".