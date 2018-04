Ag. Barrow: "Sabatini lo reputa un fenomeno. L'Atalanta non lo cede"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le sue prime prestazioni spumeggianti in Serie A hanno attirato subito le attenzioni dei grandi club. Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta, è l'uomo del momento e può diventare il protagonista nel finale di stagione della Dea, impegnata nella rincorsa a un posto per la prossima Europa League. L'avvocato Luigi Sorrentino, che cura gli interessi del gambiano, ha parlato così a fcinternews di un interesse dell'Inter per il giocatore.

Avvocato, c’è qualcosa con la società nerazzurra?

"Che io sappia, no. Ieri sono stato al fianco del presidente del club orobico allo stadio, e non sono stato informato di nulla".

Un po’ tutti i club, però, lo stanno seguendo.

"Credo che sia compito delle società osservare e monitorare tutti i giocatori, soprattutto chi sta facendo bene, come Musa".

Qual è la valutazione del giocatore?

"Non abbiamo mai parlato di valutazioni: in tutta onestà, credo che l’Atalanta non si priverà del giocatore, a fronte anche di un contratto quinquennale firmato recentemente".

Ha avuto contatti recenti con l’Inter?

"Ho sentito Walter Sabatini, dopo il suo addio. L’ho chiamato per un saluto".

Cosa le ha detto di Barrow?

"Che è un fenomeno".