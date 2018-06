Ag. Berardi: "Incontro con Monchi programmato. Non c'è vera trattativa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Seghedoni, agente dell'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, ha parlato ai microfoni de laroma24 dell'incontro avvenuto in mattinata con il ds della Roma Monchi: "Ho visto Monchi, era un incontro fissato da tempo, è stata solo una chiacchierata esplorativa con il direttore. Se esiste una vera e propria trattativa per Berardi alla Roma? No, non c'è".