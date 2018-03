Ag. Bernard: “Inter? Pronto per la A, Champions determinante”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è l'Inter sulle tracce di Bernard Anício Caldeira Duarte, 25enne attaccante in scadenza il prossimo 30 giugno con lo Shakhtar Donetsk. L'agente del brasiliano, attraverso Fcinternews.it, ha detto in merito all'interesse nerazzurro: “E' un calciatore pronto per giocare in qualsiasi campionato europeo. In combinazione con la sua qualità tecnica, ha accumulato 5 anni di esperienza giocando per lo Shakhtar in competizioni di livello mondiale. Inter? È sempre positivo che ci sia interesse per lui. È un segno che il lavoro viene riconosciuto. Stiamo decidendo il futuro di Bernard e non possiamo dire altro. Bernard ha detto che in futuro tutto può succedere. Se la scelta sarà vincolata dal voler disputare la Champions League? La principale discriminante sarà il progetto di lavoro che verrà offerto. È nella sua pianificazione della carriera che il prossimo passo sia più che ben pensato", ha detto il procuratore Adriano Spadoto.