Ag. Bernardeschi: "Milan? Federico non si muove. Lui è contento alla Juventus"

Giuseppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito al futuro del suo assistito: “Federico è contento alla Juve. Si parla di lui altrove? No, vuol restare bianconero. Mi spiace che i tifosi lo fischino, Sarri e la società lo hanno sempre difeso. Mi fa piacere perché Fede nel ruolo naturale di esterno ha sempre dato il meglio. Non a caso è titolare in Nazionale. Poi è generoso e si è adattato in altre zone”.

Bozzo poi spegne sul nascere i rumors sul Milan: “Federico non si muove”