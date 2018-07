© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Enzo Montepaone, agente di Lucas Biglia, ha commentato ai taccuini di MilanNews.it le voci su un possibile ritorno del centrocampista argentino alla Lazio. Indiscrezioni non confermate dal procuratore, il quale ha ribadito il desiderio del giocatore di restare in rossonero nonostante le offerte: "Quella notizia non e vera. Lui è troppo carico con il Milan, anche di più. Arriverà domani per fare una stagione importante, è troppo carico, vuole rimanere. Ha qualche offerta ma vuole restare al Milan. E' la decisione che ha preso, è troppo felice a Milano".