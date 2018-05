Ag. Biraghi: "Se il Milan dovesse chiederlo, proverei a portarcelo"

Fonte: di Antonio Vitiello per MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

La redazione di MilanNews.it ha contattato Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, terzino del Milan e di Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina accostato ai colori rossoneri.

Come procede il recupero di Conti?

“Sta procedendo benissimo, alla grande. E’ con il morale alle stelle, i tempi di recupero sono quello giusti. Per il ritiro sarà quasi pronto per iniziare l’attività, è molto contento e non vede l’ora di iniziare con la squadra”.

Per fine settembre in campo?

“Secondo me anche prima, per inizio di settembre Conti è pronto, al massimo metà settembre”.

Buona notizia per i tanti tifosi che lo stanno sostenendo…

“I tifosi del Milan sono unici, quello che hanno dimostrato per Conti non l’ho mai visto. E’ un qualcosa di indescrivibile, non conoscevo una tifoseria così legata ad un giocatore, sostengono Andrea fin dal primo giorno. Sono stati veramente bravissimi nei suoi confronti, spero che Andrea possa ripagarli prima possibile”.

Come valuti invece la stagione del Milan?

“Andrò controcorrente, per me è stata un’annata positiva. Sono arrivati in finale di Coppa Italia, sono usciti in Europa League contro l’Arsenal, hanno ottenuto comunque un piazzamento in Europa per l’anno prossimo, se ci fosse stato Gattuso da inizio campionato il Milan era li a combattere con Lazio e Inter fino alla fine. Non ci dimentichiamo che quando inizi un’annata in cui c’è tutto da ricostruire, è sempre più difficile. Sono convinto che il Milan dando continuità ai giocatori che ha preso e mettendo dentro qualche elemento giusto, possa arrivare tranquillamente tra le prime quattro”.

Biraghi piace al Milan?

“Mirabelli lo consce benissimo perché lo ha avuto all’Inter. Gattuso da quello che so lo stima molto. Vediamo cosa succederà”.

Trattative?

“Se me lo dovessero chiedere mi comporterei come ho fatto con Conti, cercherei di portare Biraghi al Milan perché sarebbe il sogno per la carriera di un giocatore. Però ad ora non c’è ancora nulla di concreto”.