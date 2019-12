© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Autore di una positiva prima parte di stagione al Sassuolo Jeremie Boga, laterale ex Chelsea, è finito nel mirino di alcuni club di prima fascia come il Napoli. Ospite di Radio Kiss Kiss Napoli il fratello agente Daniel Boga ha fatto il punto della situazione: "Ho parlato col Napoli in passato e mi ha confermato l'interesse, ma siamo rimasti a questa chiacchierata di un paio di anni fa. Operazione a gennaio? Dipende dal Sassuolo. Se anche il calciatore fosse d'accordo e il Sassuolo non trovasse l'accordo col Napoli è chiaro che l'affare non andrebbe in porto. Nelle idee di Jeremie l Napoli è un top club, non disdegnerebbe un passaggio al club azzurro. Ma il primo step sarebbe l'accordo tra le due società, poi solo dopo potrei parlarci io e il suo entourage".