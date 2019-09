© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in esclusiva da PassioneInter, Alejandro Camano, agente di Borja Valero, ha parlato del futuro del centrocampista spagnolo: "Borja vuole giocare nell’Inter. Ha lasciato quella che era casa sua, la Fiorentina, dove gli hanno dato tutto l’amore del mondo, una cosa che non potrà mai dimenticare e non dimenticherà come la sua gente lo ha fatto sentire. Ma lo ha fatto per giocare all’Inter, dove è felice. Ed è convinto che quest’anno l’Inter vincerà tutto, che sia questo l'anno buono. E lui vuole aiutare la squadra a farlo. Rimarrà fino alla scadenza del suo contratto. Il futuro poi, solo Dio lo conosce. Vuole convincere Antonio Conte e per farlo ha rifiutato la Fiorentina e il Qatar. Dico questo perché si conosca la verità: è una persona buona ed onesta".