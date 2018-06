Ag. Brozovic: "Tante offerte, ma lui vuole la Champions con l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcelo Brozovic non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter nella prossima stagione. A confermarlo è stato l'agente del centrocampista croato Miroslav Bicanic, intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Abbiamo avuto alcune offerte ma non è il caso di parlarne, ha tanta voglia di giocare la Champions League con i nerazzurri. Del suo futuro ci sarà tempo per parlare".