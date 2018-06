Ag. Bruno Fernandes: "Lo vuole la Roma, il Milan è più defilato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes occasione di mercato. L'ex Sampdoria s'è svincolato dallo Sporting Club e, come rivelato dal suo agente Miguel Pinho a 'LaRoma24', potrebbe tornare in Italia: "Il giocatore come sapete tutti ha rescisso con lo Sporting Lisbona. Non solo lui ma anche altri elementi. Su di lui c'è la Roma e più defilato il Milan. Penso che nei prossimi 3/4 giorni ne sapremo di più. Il giocatore sta partendo per l'Italia ma non abbiamo un appuntamento con Monchi".