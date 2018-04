Ag. Buffon: "Fu a un passo dal Barça, ma scelse la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluigi Buffon fu vicino al Barcellona in passato, e anche il Real Madrid ci ha pensato. Silvano Martina, agente del portierone bianconero, svela alcuni retroscena sulle colonne di AS. Queste le dichiarazioni, riportate da TuttoJuve: "Il Barcellona aveva acquistato Buffon, c'era già l'accordo con il Parma. Poi si fece viva la Juve e Gigi non ci pensò 2 volte. Abbiamo anche avuto un incontro con Bronzetti, intimo di Florentino Perez, dopo un Juve-Real del 2005: i madrileni erano interessati, però non si arrivò ad una vera e propria trattativa"