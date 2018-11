Ag. Buffon: "Gigi sta bene. Contro il Napoli non sarà decisiva"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Silvano Martina, agente di Gigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Gigi sta bene, quando ha giocato ha fatto veramente bene, logico che a Parigi hanno un portiere giovane come Areola che gioca in Nazionale, per l’allenatore quindi è naturale tutelare il patrimonio del club, ma si son resi conti che Gigi è in una condizione importante e Tuchel sta gestendo la situazione nel miglior modo possibile. Martedì non sarà decisiva perché ci sono ancora altri scontri, ma è una gara importantissima, se il Napoli vince ha ottime chance di spedire una tra Liverpool e Paris Saint Germain in Europa League, e il PSG è una delle candidate alla vittoria della Champions".