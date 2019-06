Ag. Buffon: "Lazio? C'è simpatia". Poi scherza: "Prima venda Strakosha"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon alla Lazio è una suggestione di mercato, ma il suo agente non esclude un possibile approdo dell'ex Juventus e Paris Saint-Germain a Formello. Il portiere è stato avvistato a Roma, riaccendendo le fantasie del popolo laziale. La redazione di Cittaceleste.it ha sentito il suo agente, Silvano Martina, che ha spiegato: “Gigi a Roma? Sì, mi aveva detto che sarebbe venuto un solo giorno nella capitale, ma non c’entra il lavoro. Gigi è rimasto molto colpito dall’effetto e dall’ultimo appello dei tifosi della Lazio come reazione alla notizia, non ha mai fatto mistero di ricambiare la simpatia. Buffon alla Lazio potrebbe rompere certi equilibri di spogliatoio, la Lazio sta bene così, con il suo valido portiere. Strakosha può andare via? Vendete Strakosha e poi ne riparliamo (ride, ndr)". Il procuratore nel frattempo guarda in Portogallo: “Sì, il Porto è la squadra che ha mostrato più interesse, ma siamo ancora in una fase iniziale”.