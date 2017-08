Ag. Caceido: "Vuole avere successo alla Lazio, è una sfida importante"

Gonzalo Vargas, membro dell'entourage dell'attaccante Felipe Caicedo, parla così ai media ecuadoriani del suo assistito: "C'è molta attesa per le prestazioni di Felipe in Italia. Gli obiettivi sono molto alti. Arriva a titolo definitivo, occupando la casella da extracomunitario, il che rende questo trasferimento molto importante. I suoi numeri possono essere buoni o cattivi in base a chi li interpreta, ma ha segnato più di trenta gol in Spagna. A Roma si parla di una possibile partenza di Keita, ma Caicedo è stato acquistato, dubito fortemente che venga utilizzato solo come suo sostituto. Per Felipe, questa è una delle sfide più importanti che ha affrontato nel corso della sua carriera. Vuole avere successo lì".