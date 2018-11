Ag. Calabria: "Dovrebbe rientrare con la Lazio. Milan? Ci vuole pazienza"

Fonte: milannews.it

Gianni Vitali, agente di Davide Calabria, ha parlato ai microfoni di Milan TV dei tempi di recupero del proprio assistito e di quale sia la ricetta per il club rossonero per tornare ai fasti di un tempo: "Davide dovrebbe rientrare nella prossima partita con la Lazio. Cosa serve al Milan per tornare ai fasti di un tempo? Certamente serve qualche giocatore, ma altrettanto sicuramente al Milan serve pazienza. Il club è ripartito da metà agosto, se sbagli 200 campagne acquisti ci possono volere anche 200 anni. Il Milan è ripartito da metà agosto. Il Milan non aveva una proprietà prima, oggi ci sono delle figure importanti come Leonardo, Maldini e Gazidis. Hanno fatto una squadra in 20 giorni, si son trovati ad affrontare situazioni di contratto che di giocatori non scelti da loro. Io tendo ad essere fiducioso, perché vedo come lavorano quotidianamente e l'attaccamento nei confronti di questo club".