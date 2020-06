Ag. Callejon: "L'offerta che ci ha fatto il Napoli per rinnovare è superiore a quella del Granada"

"Abbiamo offerte migliori di quella del Granada". Intervistato dal portale spagnolo TF20, Manuel García Quilón ha parlato così del futuro del suo assistito José María Callejón, attualmente in scadenza di contratto con gli azzurri: "Non è vero che abbiamo già un pre-accordo col Granada. Ci sono arrivate offerte superiori, soprattutto quella che ci ha fatto il Napoli per rinnovare. Col club partenopeo ci sono conversazioni in corso, questo sì, ma niente di più per ora", le sue dichiarazioni.