© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manuel Garcia Quilon, agente fra gli altri di José Maria Callejon, ha parlato a Radio Marte della situazione contrattuale dell'esterno del Napoli: “La situazione di Callejon non è cambiata dall’ultima volta che ci siamo sentiti. Non ho sentito ancora nessuno del Napoli, non ci sono incontri in programma con il Napoli. José è un professionista e lui dà sempre il massimo in campo. E’ felice di essere allenato da Ancelotti. E’ un ragazzo legato a Napoli ed ai suoi tifosi”.