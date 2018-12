Ag. Candreva: "Resta all'Inter? Non vedo altre possibilità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Pastorello, agente fra gli altri di Antonio Candreva, è stato intervistato da Rai Sport: "Ci sono degli allenatori come Allegri e Pochettino, nei loro club da ormai da anni, che potrebbero essere sensibili ad un trasferimento. In estate ci sarà un bel valzer di panchina. Non dimentichiamo che sono liberi allenatori del calibro di Conte e Zidane. Il futuro di Conte? Un po' di riposo è giusto, visto che non si è mai fermato negli ultimi anni. È pronto a ricaricare le batterie per la prossima avventura. Candreva? È arrivato ad un punto della sua carriera dove non può andare in prestito come faceva quando era giovane. Se non rientra nei programmi dell'allenatore, valuteremo. Resta all'Inter? Non vedo altre possibilità in questo momento. Il mercato del Milan? Cercano un centrocampista diverso da quelli che hanno, serve un giocatore di esperienza ed intelligenza tattica come Fabregas. Al Chelsea non sta trovando molto spazio, potrebbe esser un innesto di grande valore. Piazon? Verrebbe molto volentieri in Italia ed in Spagna.