Ag. Caputo: "Lecce piazza gradita, ma nessun contatto al momento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Francesco Caputo, centravanti dell’Empoli, è uno di quelli più caldi in casa Lecce per rinforzare il reparto offensivo dopo la promozione in Serie A. L’agente del calciatore, Gaetano Fedele, ha aperto alla soluzione salentina pur spiegando che non ci sono offerte ufficiali: “Ancora non abbiamo sentito nessuno, ma sarebbe una soluzione gradita, una piazza dove Francesco potrebbe valorizzarsi ancora. Non credo che il passato al Bari possa essere un problema perché lui è un professionista che ha vestito tante maglie senza mai mancare di rispetto a nessuno. - continua Fedele come riporta Sololecce.it - Segna e pensa solo a segnare. Eventualmente valuteremmo con la società se c'è il gradimento della piazza, a Francesco l'idea Lecce non può dispiacere di certo".