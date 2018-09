© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex esterno dell'Atletico Madrid, Yannick Ferreira-Carrasco, potrebbe tornare in Europa molto presto. Trasferitosi in Cina (nel Dalian Yifang) a sorpresa nella scorsa finestra invernale di mercato, il belga sembra essersi già stancato di un campionato poco competitivo. Al calciatore erano interessate Bayern Monaco, Juventus e soprattutto Napoli, come ammette l'agente Christophe Henrotay ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli aveva già trattato con l'Atletico. L'interesse era vero, come quello di altri club, ma optammo per l'avventura cinese. Abbiamo apprezzato l'interessamento e un giorno gli piacerebbe giocare in Italia, a Napoli o altrove. Il calcio italiano è attraente e le squadre saranno sempre più protagoniste. Un giorno Carrasco giocherà in Serie A, un campionato destinato a crescere con l'arrivo di Cristiano Ronaldo".