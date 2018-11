Ag. Cavani: "Nessun contatto con il Napoli. Ma tutto è possibile"

Raggiunto dai microfoni di Sportnews.eu, Fernando Guglielmone - fratello nonché agente di Cavani - ha parlato alla vigilia della sfida con il Napoli, con un vecchio refrain che torna a ogni accostamento del Matador all'azzurro. "A Edinson piace Napoli ma resta al Paris Saint Germain. Sono suggestioni della stampa italiana ma io non ho avuto contatti con De Laurentiis per un suo ritorno alla corte di Ancelotti. In futuro tutto è possibile ma affinché possa tornare a Napoli devono esserci le condizioni. Il Psg non regala Cavani. Ad oggi Edinson vuole solo vincere la Champions con i parigini".