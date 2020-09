Ag. Chabot: "Via dalla Samp per giocare. Ecco perché lo Spezia è il club giusto per lui"

vedi letture

Ersin Akan, agente del neo difensore dello Spezia Julian Chabot, ha parlato a The Italian Football Podcast del trasferimento del giocatore dalla Sampdoria: "E' un giocatore dell'Under21 della Germania, ha bisogno di giocare con continuità per crescere e migliorare. E il prestito allo Spezia glielo permetterà. C'erano tante squadre interessate al prestito di Julian: in Olanda, in Ligue 1, in Bundesliga. Ma abbiamo deciso di restare in Serie A. Vuol giocare di più e continuare ad imparare dal calcio italiano. Inoltre pensiamo che l'allenatore sia giusto per lui, per questo abbiamo scelto lo Spezia Obiettivi? A livello personale vuol giocare di più. E' un giocatore molto talentuoso e giocare in Serie A lo aiuterà a crescere. Dal punto di vista di squadra, aiutare lo Spezia a salvarsi è una sfida che lo stimola. E' pronto per giocare una grande stagione dopo il primo anno in Serie A".