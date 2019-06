Ag. Ciciretti: "Stagione sfortunata, ma per il Napoli è importante"

© foto di Federico De Luca

Non è stata un'annata fortunata per Amato Ciciretti, tribolata a causa degli infortuni e del mercato che a gennaio l'ha portato in Serie B per il rilancio, all'Ascoli precisamente, in cui ha comunque fatto abbastanza bene. Attraverso le frequenze di Radio Marte il suo agente, Vincenzo Pisacane, ha detto: "E' stato sfortunato nella stagione scorsa, ad Ascoli ha giocato, ma solo dopo tanti mesi di inattività. Credo in lui e anche il Napoli lo ritiene importante".