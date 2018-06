Ag. Ciciretti: "Vuole giocarsi le sue carte al Napoli. Parma piazza gradita"

Amato Ciciretti (ri)conquista la Serie A. Dopo la promozione con il Benevento, il fantasista ha raggiunto lo stesso obiettivo anche col Parma. Il suo futuro, però, è al Napoli, che poi deciderà il da farsi. Ne ha parlato a parmalive.com il suo agente, Vincenzo Pisacane: "A Parma è stato trattato benissimo. Ripeto: non bene ma benissimo. È arrivato infortunato, non era stato curato bene in precedenza. La società è stata brava ad aspettarlo, lui è stato bravo a non mollare mai, nemmeno quando si ripresentava sempre lo stesso problema. Ha tenuto duro, un altro avrebbe gettato la spugna, lui no: si è ripreso definitivamente e ha dato una grossa mano nelle ultime partite. La promozione è stata il giusto epilogo: se la meritava il Parma, se la meritava Amato e se la meritava anche il direttore Faggiano che ha fortemente creduto in lui".

Tutti si domandano se rimarrà crociato anche in A.

"La sua idea è quella di giocarsi le sue chance nel Napoli, almeno sino a gennaio. Poi, in caso, potrebbe anche partire in prestito. Ovviamente Parma è una piazza più che gradita, lui stesso ha sempre affermato di essersi trovato benissimo. C'è da dire, comunque, che è un giocatore molto appetito: tante squadre me l'hanno chiesto".