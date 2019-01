Ag. Colley: "Omar non lascerà la Sampdoria a gennaio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cheikh Fall, intervistato in esclusiva da voetbalnieuws.be, ha smentito categoricamente che Omar Colley, suo assistito possa lasciare Genova durante la sessione invernale: "La scorsa estate il Club Bruges aveva monitorato Colley, prima che approdasse alla Sampdoria, ma ora non c'è più interesse. Omar non lascerà la Sampdoria a gennaio, anche se c'erano un club della Bundesliga e uno della Serie A che seguivano le sue tracce".