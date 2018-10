Ag. Conte: "Nessuna chiamata da Real e Milan. Chelsea? Nessun vincolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Conte (fratello ed agente di Antonio) parla a gazzetta.it da Londra smentendo ogni contatto con Real e Milan riguardo il futuro dell'ex ct: “Non ci sono stati contatti né con il Real Madrid né con il Milan. Antonio in questi giorni è in vacanza in Egitto ed io non ho ricevuto chiamate importanti. Tengo a precisare, a questo proposito, che sono il suo unico rappresentante. Allo stesso modo preciso che mio fratello non ha più vincoli con il Chelsea dopo il licenziamento di luglio. Ora aspettiamo l’esito della causa: gli avvocati sono al lavoro”.