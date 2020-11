Ag. Cragno: "Ha dimostrato di poter giocare per un club importante. Inter? Discorso prematuro"

vedi letture

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, parla così a FcInterNews.it del futuro del suo assistito, accostato con insistenza ai nerazzurri: "La stagione è appena iniziata e c’è tutta un’annata davanti. Quindi in questo momento è prematuro parlare di certe cose. Dobbiamo sempre ricordare che Cragno difende la porta di un club storico, con degli obiettivi importanti e dei programmi da portare avanti in cui Alessio è al centro del progetto. È motivo di orgoglio e di entusiasmo continuare tale percorso. Dopodiché è evidente che qualora dovessero entrare in gioco determinate dinamiche, allora a quel punto si dovrebbero valutare tante cose. Senza dimenticare che il giocatore sta dimostrando, e abbia già dimostrato, di meritare e di poter giocare, per un club importante”.